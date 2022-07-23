Зеленский обвинил Россию в попытке срыва сделки по вывозу зерна c Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Россия попыталась сорвать сделку по вывозу зерна, заявил в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрывы, прогремевшие в порту Одессы. Киев считает, что Москва будет сопротивляться выполнению достигнутых соглашений.

Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, чтобы этого не выполнять, — сказал Зеленский.

Военкор Юрий Котенок 23 июля сообщил, что по военным объектам ВСУ в Одессе были нанесены удары, в том числе по порту города. Позже в Telegram-канале «Военный обозреватель» отметили, что ракеты попали в гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин» ВМС Украины.

Затем Министерство обороны Турции опубликовало заявление главы ведомства Хулуси Акара, в котором говорится, что Россия заявила о непричастности к удару по порту Одессы. В нем отмечается, что РФ изучает этот вопрос «очень внимательно и подробно».

Сообщения об обстреле порта серьезно обеспокоили Анкару, поскольку поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно документу, Москва обязуется не открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.