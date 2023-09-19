Зеленский обвинил ЕС в превращении поставок зерна с Украины в триллер Зеленский: страны ЕС превращают поставки зерна в триллер и этим помогают России

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

Страны Евросоюза, ограничивающие поставки украинского зерна, превращают данный вопрос в триллер и таким образом помогают России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, которые приводит ТАСС, происходящее вызывает чувство тревоги.

Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов [в Черном море]. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна. Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер, — сказал глава украинского государства.

По его мнению, такими действиями эти страны «готовят сцену» для России.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции с Украины в ряд приграничных стран Евросоюза, обязав при этом Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. При этом Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину. Словакия передавала Киеву истребители МиГ-29, а Венгрия, хотя и не снабжает соседнюю республику оружием, помогала ей с лечением солдат ВСУ. В результате Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении трех стран.