Зеленский назвал лучшую гарантию разблокировки украинских портов Зеленский назвал поставки противокорабельных систем лучшими гарантиями разблокировки портов на Украине

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Поставки противокорабельных систем на Украину станут лучшими гарантиями для разблокировки портов, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Киев готов к вывозу зерна, но для этого необходимы коридоры безопасности, цитирует его агентство РБК-Украина.

Мы <...> получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии, — сказал Зеленский.

Накануне Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу. Анкара предложила Киеву помочь с разминированием порты. Москва настаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхода.