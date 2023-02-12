Зеленский наложил санкции на связанных с Россией людей Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 200 человек, связанных с Россией

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций в отношении 200 лиц, связанных с Россией. Как сообщается на сайте украинского лидера, указ вступает в силу со дня опубликования.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, — говорится в документе.

Значительная часть подсанкционных лиц — представители Росатома. Также в списке гражданин Украины — директор ЗАЭС Юрий Черничук. Срок применения санкций составляет 50 лет.

7 января Зеленский подписал указ о новых санкциях против 119 российских и украинских журналистов, общественных деятелей, спортсменов и деятелей искусств. Под рестрикции попали певец Филипп Киркоров, режиссер Никита Михалков, директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, юморист Евгений Петросян, телеведущая Жанна Бадоева и другие лица.

Ранее Зеленский лишил гражданства 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата. В список священнослужителей вошли представители Донецкой, Крымской и Роменской, а также Одесской и Буковинской епархий.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение президента Украины сатанизмом.