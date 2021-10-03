Зеленский может получить импичмент после «досье Пандоры»

Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут использовать опубликованные в «досье Пандоры» данные как таран для его дальнейшего ухода или значительного ослабления. Не исключён вариант импичмента. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Вопрос импичмента может быть поднят, но это не так просто — объявить ему импичмент. Всё-таки он пока контролирует парламентское большинство, хотя им очень многие недовольны, и в парламентском большинстве тоже, — отметил эксперт.

Николай Силаев считает, что обнародованные данные станут, в первую очередь, способом давления на Зеленского, позволяющим добиться от него нужных решений. Кроме того, это может оказаться отличным способом поссорить президента с американским руководством и Западом в целом, где остро стоит тема борьбы с коррупцией.

Исход для него (Зеленского. — NEWS.ru) будет зависеть не от того, какая информация опубликована, а от того, смогут ли его враги на Украине, используя её как таран, добиться его ухода или добиться его значительного ослабления. Вполне возможно, что сам вопрос импичмента может быть поднят. Было бы странно, если его оппоненты не ухватились бы за этот повод, — резюмировал политолог.

Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на данные «досье Пандоры» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и его партнёры владели сетью связанных с их бизнесом офшорных компаний, размещённых на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе.

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран.