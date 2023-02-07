Украина направит Турции гуманитарную помощь Зеленский: Украина окажет Турции гуманитарную помощь после землетрясения

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина окажет гуманитарную помощь Турции после разрушительного землетрясения. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости. Согласно документу, необходимые меры должен обеспечить кабинет министров.

С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю предоставить гуманитарную помощь Турецкой Республике, — говорится в тексте документа.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.

Пострадала также соседняя Сирия. В числе тысяч жертв оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при крушении здания в городе Хама.

Вице-президент Турции Фуат Октай ранее сегодня сообщил, что число погибших при мощном землетрясении уже превысило 3,4 тысячи человек. По его сведениям, более 20 тысяч получили ранения и травмы.