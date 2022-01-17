Зеленский и Бербок понадеялись на скорую встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью вокруг страны с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Стороны выразили надежду, что в скором времени удастся организовать саммит в «нормандском формате». Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

В сообщении говорится , что Зеленский и Бербок предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и ход мирного процесса. Стороны отметили, что дальнейшую эскалацию агрессии способны предотвратить ограничительные меры, в том числе превентивного характера.

Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договорённостей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в «нормандском формате», сообщили в офисе президента Украины.

Также Зеленский и Бербок обсудили вопросы укрепления энергобезопасности Украины. Как заявил украинский президент, «Северный поток — 2» является «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы». Стороны констатировали, что использование проекта в качестве оружия приведёт к жёстким мерам реагирования.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы «Северного потока — 2», а также проведение саммита в «нормандском формате». По его словам, основная часть переговоров касалась России, стороны обсудили вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

В свою очередь Бербок заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе.