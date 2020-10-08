Зеленский: Евросоюз пообещал дать Украине настоящую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b780be7a-0966-11eb-b52b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Не следует верить заявлениям «циников», которые говорят, что привились российской вакциной от коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Евросоюз пообещал помочь Киеву с получением настоящего лекарства.

Он отметил, что медикамент появится в стране, когда не будет вызывать сомнений у экспертов.

Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у учёных. Поэтому не советую очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами, — написал он в Telegram.

Это высказывание стало частью его рассказа о прошедшем 6 октября в Брюсселе саммите «ЕС-Украина».

Накануне лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с российским президентом Владимиром Путиным рассказал, что привился в Крыму российской вакциной от коронавируса, писал NEWS.ru.