Кива: Зеленский осенью готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию в стране, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, это позволит украинскому лидеру вернуть интерес мирового сообщества к конфликту.

Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине уже в конце этой осени, — написал Кива.

По мнению политика, такой шаг может помочь украинскому лидеру не только заручиться дальнейшей поддержкой Запада, но и укрепить свою власть, в частности «стереть протестное население» и сделать невозможным проведение выборов.

Ранее Зеленский обвинил страны Запада в том, что они помогли России подготовиться к контрнаступлению ВСУ, так как военная помощь от них шла на Украину слишком долго. Он также признался, что не верит в успех украинского контрнаступления. Украинский лидер отметил, что ВСУ несут большие потери, но все же не намерены отступать.

Зеленский добавил, что длительный конфликт на истощение приведет к тому, что Украина потеряет еще больше людей как на фронте, так и в эмиграции, и введению полностью милитаризованной экономики.