Заразившегося COVID-19 британского премьера Джонсона доставили в реанимацию

https://static.news.ru/photo/5873d5bc-783d-11ea-9351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock /Global Look Press

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил об ухудшении состояния главы кабмина, заражённого коронавирусом. Политика доставили в реанимацию.

Исполнять обязанности главы кабинета министров будет министр иностранных дел Доминик Рааб, информирует канцелярия правительства.

Премьер-министр получает отличный уход, и спасибо всем сотрудникам больницы за их тяжёлую работу и самоотверженность, — подчеркнул представитель политика.

5 апреля 2020 года офис премьера Британии заявил, что политик был госпитализирован по совету доктора, так как симптомы коронавирусной инфекции не исчезли спустя 10 дней.

Представитель канцелярии уточнила, что Джонсону проведут стандартные анализы. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его друг справится с COVID-19. Он добавил, что за выздоровление политика молятся «все американцы», писал NEWS.ru.