В Запорожье готовят к отправке более 100 тысяч тонн зерна Член ВГА Запорожской области Рогов: в порту Бердянска грузят для отправки более 100 тысяч тонн зерна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Бердянске четыре сухогруза готовятся к перевозке более 100 тысяч тонн зерна, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Как передает ТАСС, груз затем отправится на внешние рынки.

Суда находятся на рейде, сейчас идет подготовка, их загрузка, объемы свыше 100 тысяч тонн готовятся к отправке на внешний рынок. Это четыре больших крупнотоннажных сухогруза, — сказал Рогов.

В конце июня глава ВГА Евгений Балицкий сообщал об отправке из Бердянска первого торгового судна с семью тысячами тонн зерна. Тогда он подчеркивал, что для отгрузки были пройдены все необходимые процедуры, получен фитосертификат и таможенные отметки.

Известно, что зерно направили в Турцию транзитом. Покупатель перевел средства на расчетный счет, после чего власти рассчитались с хозяином зерна — фермером.

Накануне Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле: она предусматривает вывоз зерновых культур, продовольствия и удобрений. В ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы. Соглашение будет действовать 10 дней. Отмечается, что стороны смогут продлить его по истечении срока.