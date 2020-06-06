Замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение, выставили на продажу

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В графстве Уилтшир на юге Англии на продажу выставили средневековое поместье. Особняк примечателен тем, что здесь наследник престола Чарльз когда-то просил руки леди Ди. Позже, уже будучи женат на принцессе Уэльской, он здесь же завёл любовные отношения с Камиллой Паркер-Боулз.

Как пишет Daily Mail, это романтичное гнёздышко раньше принадлежало первому мужу Камиллы, кавалерийскому офицеру Эндрю Паркер-Боулзу. Когда он бывал в отъездах, у дверей поместья часто замечали автомобиль влюбленного в его жену принца.

Паркер-Боулзы продали это имение в 1986 году за 600 тысяч фунтов. Сейчас его стоимость оценивается в 3,75 млн фунтов стерлингов (более 320 млн рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что самую крупную сделку по покупке недвижимости в Британии с начала пандемии коронавируса провёл российский миллиардер. Он приобрёл особняк в Лондоне стоимостью £15,45 млн. Имя покупателя не раскрывается.