Российский миллиардер приобрёл в Лондоне особняк за £15,45 млн

https://static.news.ru/photo/9bfaf2c4-9f76-11ea-b932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самую крупную сделку по покупке недвижимости в Британии с начала пандемии коронавируса провёл российский миллиардер. Он приобрёл особняк в Лондоне стоимостью £15,45 млн. Имя покупателя не раскрывается.

По данным газеты The Times, дом расположен на улице Олд Квин стрит, недалеко от парка Сент-Джеймс, который граничит с Сент-Джеймсским дворцом, Букингемским дворцом и Министерством иностранных дел. В здании есть пять спален, кабинет, библиотека, три зала для приёмов, зимний сад и большая терраса на крыше.

В качестве продавца выступал канадский миллиардер Морис Бенисти. Он является владельцем модного бренда Point Zero. Первоначальная стоимость дома составляла £16 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, российские миллиардеры разбогатели на $62 млрд за время пандемии COVID-19.