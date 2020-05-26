Российский миллиардер приобрёл в Лондоне особняк за £15,45 млн

Самую крупную сделку по покупке недвижимости в Британии с начала пандемии коронавируса провёл российский миллиардер. Он приобрёл особняк в Лондоне стоимостью £15,45 млн. Имя покупателя не раскрывается.
По данным газеты The Times, дом
В качестве продавца выступал канадский миллиардер Морис Бенисти. Он является владельцем модного бренда Point Zero. Первоначальная стоимость дома составляла £16 млн.
Как ранее писал NEWS.ru, российские миллиардеры разбогатели на $62 млрд за время пандемии COVID-19.
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