Замглавы таможни Украины: в страну под видом помощи ввозят люксовые авто

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украину под видом военной помощи ввозятся автомобили премиум-класса. Доля таких машин составляет треть от общего объёма ввозимого транспорта, заявил в эфире телеканала «Украина 24» первый замглавы государственной таможенной службы Александр Щуцкий.

Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования, — сказал чиновник.

Он пояснил, что в последнее время доля машин премиум-класса, отправляемых на Украину, растёт. Щуцкий пожаловался на то, что автомобили образуют длинные пробки на границе, которые создают препятствия для поставок гуманитарных и военных грузов, а также топлива.

С начала российской спецоперации Киев отменил налог на ввоз автомобилей. Эта мера была призвана быстро восполнить недостаток транспорта в ВСУ.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц раскритиковал своих коллег в палате представителей за одобрение законопроекта об оказании Украине помощи в размере $40 млрд. По его мнению, эти средства будут разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.