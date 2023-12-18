Залужный раскритиковал Зеленского за увольнение военкомов

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Увольнение руководителей украинских военкоматов негативно отразилось на проведении мобилизации, заявил главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, которые приводит «Страна.ua», военкомы, уволенные президентом Владимиром Зеленским, являлись профессионалами и знали, что нужно делать в сложившихся условиях.

Они знали, как это делать, а их нет, — заявил Залужный.

По словам генерала, правительству Украины не следует усиливать мобилизационные процессы в республике. Он предлагает властям вернуть мобилизационную кампанию в те рамки, в которых она работала раньше. Залужный подчеркивает, что из-за провальной политики в сфере мобилизации сильнее всего страдают военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

Как сообщалось ранее, в офисе главкома ВСУ обнаружили прослушивающие устройства неустановленного происхождения. По словам самого Залужного, они были найдены в помещении, которое он планировал использовать 18 декабря. Отмечается, что прослушку также нашли и в кабинетах помощников главнокомандующего украинской армией. СБУ возбудила уголовное дело по факту произошедшего.