Увольнение руководителей украинских военкоматов негативно отразилось на проведении мобилизации, заявил главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, которые приводит «Страна.ua», военкомы, уволенные президентом Владимиром Зеленским, являлись профессионалами и знали, что нужно делать в сложившихся условиях.
Они знали, как это делать, а их нет, — заявил Залужный.
По словам генерала, правительству Украины не следует усиливать мобилизационные процессы в республике. Он предлагает властям вернуть мобилизационную кампанию в те рамки, в которых она работала раньше. Залужный подчеркивает, что из-за провальной политики в сфере мобилизации сильнее всего страдают военнослужащие, которые находятся на линии боевого соприкосновения.
Как сообщалось ранее, в офисе главкома ВСУ обнаружили прослушивающие устройства неустановленного происхождения. По словам самого Залужного, они были найдены в помещении, которое он планировал использовать 18 декабря. Отмечается, что прослушку также нашли и в кабинетах помощников главнокомандующего украинской армией. СБУ возбудила уголовное дело по факту произошедшего.