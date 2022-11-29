Заключенная белорусская оппозиционерка попала в реанимацию Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой заявили, что она попала в реанимацию

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Мария Колесникова

Отбывающая тюремное заключение по обвинению в захвате государственной власти активистка штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова находится в больнице в Гомеле, сообщили в пресс-службе штаба Бабарико. По словам соратников оппозиционерки, женщину перевели в реанимацию хирургического отделения, передает РИА Новости.

Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Бригада скорой доставила Машу 28 ноября, госпитализировали ее в первое хирургическое отделение и перевели в реанимацию, — говорится в сообщении.

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Они признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Колесникова отказалась просить о помиловании. Она отметила, что такой шаг заставил бы оппозиционеров признать свою вину, когда по факту её нет. По её словам, нельзя признаваться в том, чего не совершал.