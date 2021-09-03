Белорусским оппозиционерам Знаку и Колесниковой вынесли приговор

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Максима Знака и Марию Колесникову к 10 и 11 годам колонии соответственно. Об этом сообщает БелТА.

Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им. Согласно решению суда, Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима.

Ранее Колесникова рассказала о своём быте в белорусском СИЗО. Политик рассказала, что у неё хорошие отношения с сокамерницами, но она очень скучает по семье. По её словам, она ни на секунду не жалеет о своём решении противостоять властям Белоруссии.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.