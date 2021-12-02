«Не может быть и речи»: Колесникова отказалась просить о помиловании

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова отказалась просить о помиловании. Она отметила, что такой шаг заставил бы оппозиционеров признать свою вину, когда по факту её нет. По её словам, нельзя признаваться в том, чего не совершал, пишет DW.

Естественно, ни о каких просьбах о помиловании не может быть и речи. Ведь я, как Максим Знак и все политзаключённые, невиновна. Нельзя признаваться в том, чего не совершал, — сказала Колесникова.

Оппозиционерка отметила, что уже сейчас власти Белоруссии ведут страну в никуда, из-за чего приходится искать выход из опасного пике. Она выразила мнение, что рано или поздно Александр Лукашенко покинет свой пост президента, однако пока неизвестно, какую цену за это придётся заплатить белорусам. Колесникова считает, что это вопрос времени.

Она также заявила, что надеется на «победу здравого смысла». По её словам, во власти есть люди «готовые к конструктивным решениям, к переговорам по выходу из пике».

Жизнь белорусов, наше будущее, наш общий дом — это самая главная ценность. Ради неё необходимо искать пути преодоления кризиса, — заключила оппозиционерка.

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Они признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.