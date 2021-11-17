Захарова предложила главреду la Repubblica топить дом своей газетой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на статью в итальянской газете la Repubblica, раскритиковавшей поставщиков российского газа. Дипломат в Telegram посоветовала главному редактору Маурицио Молинари топить дом своими газетами, если ему не нравится топливо из России.

Ни разу Москва не подвела и не обманула Рим по поставкам газа. Как совесть итальянского журналиста позволяет вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея: Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста, — предложила Захарова.

Также, комментируя статью издания «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», официальный представитель МИД напомнила газетчику, что ежегодно из России в Италию поставляется до 20 млрд кубометров газа. Молинари в своём издании мог бы напечатать «одно предложение правды» о том, что Россия является самым надёжным поставщиком газа для Европы, считает Захарова.

Ранее стало известно, что Мария Захарова, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе, заявила, что Запад отворачивается от помощи мигрантам, хотя раньше «заманивал» их к себе. По её словам, решить проблему сможет только коллективная помощь этим людям. Кроме того, Захарова отметила, что те, кто бесконечно ставил во главе угла тему прав человека, «просто не имеют права на неё больше рассуждать».