Захарова: Минские соглашения — «живая вода» для Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» назвала минские договорённости «живой водой» для спасения Украины. По её словам, Москва выполнила свои обязательства перед народом соседнего государства, предложив этот вариант мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Пусть киевские власти думают, а что ждёт их, если они не будут выполнять их план жизни. Вот есть, знаете, «живая вода», она перед ними, и это минские договорённости. Вот пусть они задают себе вопрос, а как они будут выживать в собственной стране, а как дальше и чем, и какими обещаниями они будут кормить своё население, если стоящая перед ними настоящая <...> живительная таблетка игнорируется, если они придумывают всё что угодно, кроме того плана спасения, который был выработан и им преподнесён, — сказала она.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию конфликта на Украине разрушился, отметил министр.

Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации, подчеркнул Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что приписывание России обязательств по Минским соглашениям загоняет урегулирование конфликта в Донбассе в тупик. Он пояснил, что открытым остаётся вопрос поддержания договорённостей при нежелании Украины придерживаться их.

По словам дипломата, Украина отказывается выполнять одно из основополагающих положений Минских соглашений — поддержание диалога с Донецком и Луганском.