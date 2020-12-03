Задержанные в Латвии русскоязычные журналисты вышли под подписку о невыезде

https://static.news.ru/photo/c6ecf1f2-3612-11eb-8193-fa163e074e61_660.jpg Фото: TOMS KALNINS/ТАСС

Задержанных латвийскими спецслужбами 3 декабря 2020 года русскоязычных сотрудников СМИ отпустили под подписку о невыезде, рассказал один из «пойманных» журналистов, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман.

Нас отпустили под подписку о невыезде, — цитирует его ТАСС.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал задержание в Латвии русскоязычных журналистов. Он назвал действия властей республики «политическим беспределом». Он отметил, что Рига пользуется «прикрытием» ЕС и НАТО и поэтому безнаказанно подавляет неугодную свободу слова и убеждений. Сенатор добавил, что ему хочется предложить российским властям «загонять под санкции» первых лиц зарубежных СМИ, которые работают в РФ и позволяют себе критиковать «наши дела».

О задержании в Латвии журналистов стало известно накануне. Их обвинили в нарушении режима санкций ЕС. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. У журналистов изъяли технику и средства связи.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ назвали произошедшее «карательной акцией» и вопиющим примером попрания свободы СМИ. В ведомстве добавили, что рассчитывают на адекватную оценку событий, произошедших в Латвии, со стороны ЕС.