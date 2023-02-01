Заберите ваших мигрантов! Как ЕС решил откупиться от нелегалов В Брюсселе подготовили план по возвращению на родину мигрантов из бедных стран. Правозащитники бьют тревогу

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Лидеры 27 стран Евросоюза собираются в который раз выработать единую политику в отношении миграции на встрече, которая пройдет 9–10 февраля. Как отмечает Politico, этот болезненный вопрос по-прежнему остается в центре повестки и вызывает больше всего разногласий. До сих пор Брюссель пытался воздействовать на страны третьего мира — основных «поставщиков» экономических мигрантов — преимущественно уговорами. Но те не спешили забирать беженцев обратно. Теперь руководство ЕС намерено фактически шантажировать их торговыми тарифами. Правозащитники уже назвали новый подход Брюсселя «торговлей людьми под ширмой цивилизованной политики». Подробности — в материале NEWS.ru.

Не пойман — не мигрант

Первый в 2023 году саммит ЕС будет проходить под председательством Швеции, которая подготовила свой пакет предложений. Поскольку нынешнее шведское правительство придерживается мнения, что нелегалов надо высылать туда, откуда они прибыли, причем за счет их родных стран, то и предложенные к саммиту меры носят характер скорее кнута, чем пряника. Однако этот кнут может ударить по самим странам Европы больнее, чем по тем, для кого он предназначен.

Внутри самого Евросоюза нет единого подхода к тому, как поступать с нелегалами. Помимо Швеции жесткую позицию в этом вопросе занимают власти Нидерландов, Бельгии, Австрии. Последняя вообще требует, чтобы ЕС компенсировал затраты на строительство стены на границе со Словенией. Австрийцы начали возводить её еще в 2015 году по образцу той, что США построили на границе с Мексикой. Также звучат призывы выделить средства на создание забора между Болгарией и Турцией.

Фото: Biljana/Xinhua/Global Look Press Нелегальная миграция остается одной из самых острых проблем в ЕС

А вот Греция относится к попавшим на ее территорию мигрантам более гуманно. Даже те из них, кому отказано в получении статуса беженца, могут на практике оставаться в Элладе на неопределенный срок без опасений, что их отправят обратно за Средиземное море. Довольно либеральный подход исповедуют немцы, но даже «светофорная» коалиция в Берлине сейчас склоняется к тому, чтобы навести больше порядка в миграционной сфере.

Либерализм властей некоторых европейских стран приводит к тому, что любые меры, принимаемые другими государствами и на уровне ЕС, работают вхолостую. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин:

Законопослушные европейцы, когда речь заходит о мигрантах, почему-то забывают, что закон обязателен и един и для граждан страны, и для ее гостей, тем более незваных. Нелегалы без зазрения совести подворовывают в магазинах, пристают к женщинам, даже грабят среди бела дня. Но суды очень часто смотрят на эти выходки снисходительно, что, в свою очередь, поощряет мигрантов продолжать вести себя в том же духе. Особенно власти европейских стран благоприятствуют беженцам с Украины, которым по факту был выдан карт-бланш на любое антиобщественное поведение, чтобы немецких чиновников, не дай бог, не заподозрили в пророссийских настроениях.

Из-за отсутствия единой политики даже пойманные нелегалы имеют возможность избегать депортации, перемещаясь в другие страны ЕС, где власти смотрят на их присутствие сквозь пальцы. Из-за этого в 2021 году по Евросоюзу в целом были приняты решения о высылке более 342 тысяч нелегалов.

Фото: Panagiotis Balaskas/imago-images.de/Global Look Press Выдворение нелегалов на родину — не такой уж простой процесс

Но в реальности, по данным европейской пограничной службы Frontex, выдворить удалось не более пятой части. Покинули Европу самые законопослушные, самые запуганные или самые ленивые нелегалы. Остальные просто проигнорировали распоряжения об их реадмиссии (выдворении в третью страну вне ЕС, откуда они прибыли), потому что терять им все равно нечего. Уже в 2022 году число только пойманных патрулями Frontex нелегалов составило 330 тысяч. А сколько еще слоняется по европейским городам, избежав встречи с пограничниками...

Тарифы на нелегалов

И вот теперь в Брюсселе предлагают довольно необычный выход из такой ситуации. На саммите собираются подготовить предложения тем странам, которые «поставляют» своих граждан в Европу. Чтобы мотивировать их самостоятельно контролировать ненужный европейцам экспорт трудовых ресурсов, ЕС намерен поощрять их правительства экономически. Например, снижать экспортные пошлины для их товаров. И наоборот: эти преференции могут быть отменены в случае невыполнения миграционных обязательств.

Сама по себе политика «тарифного поощрения», обозначаемая как продвинутая схема преференций, или GSP (Generalized Scheme of Preferences), далеко не нова. Евросоюз практикует ее более полувека. Новшество заключается в том, чтобы поощрять только тех торговых партнеров ЕС, которые на практике продемонстрируют реальные усилия по возвращению на родину своих мигрантов, чьи прошения в Европе были отклонены. А еще лучше — смогут предотвратить массовый исход своих граждан. Тем самым вопросы торговли впервые увязываются с вопросами безопасности.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press ЕС хочет мотивировать жителей бедных стран оставаться на родине

Как подчеркивают авторы идеи, речь не идет о том, чтобы власти Афганистана или Бангладеш вводили полицейские меры, не допуская выезда своих граждан за границу. По мысли брюссельских бюрократов, снижение торговых барьеров для экспорта товаров из этих стран подстегнет их экономики и, как следствие, сократит поток уезжающих оттуда из-за нищеты и безработицы. В качестве дополнительного бенефита власти ЕС обещают самым дисциплинированным странам облегчить для их граждан процедуру легальной иммиграции. Последнее в основном планируется применять к жителям балканских стран, не входящим в Евросоюз.

Право на продажу

Однако это одно из тех благих намерений, которыми вымощена дорога в ад. Для большинства правительств стран «исхода» возвращение убежавших сограждан — вовсе не то, о чем они мечтают. Схема, предлагаемая Брюсселем, поставит такие страны между молотом и наковальней. В случае отказа принять обратно депортированных сограждан их правительства лишатся европейских торговых преференций. Однако возвращение десятков и сотен тысяч голодных ртов также не подстегнет национальные экономики.

Получается замкнутый круг, на что указывают европейские правозащитники, многие евродепутаты и еврочиновники высокого уровня. По их мнению, предлагаемая схема представляет собой беззастенчивую торговлю правами и свободами человека, если этому человеку не повезло родиться в Европе.

В частности, сомнения в правомерности предлагаемого механизма высказал председатель комитета по торговле Еврокомиссии Бернд Ланге.

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press В Греции беженцы чувствуют себя весьма вольготно: условия их содержания комфортом не отличаются, зато риск депортации минимален

Вы пытаетесь увязать торговые преференции с возвращением беженцев в их страны. Такая трактовка GSP никак не способствует экономическому развитию этих стран, — считает Ланге.

Неудивительно, что те самые бедные страны, которым адресовано «заманчивое» предложение, не горят желанием его принять. Вообще, о своем участии или о готовности поучаствовать в программе возвращения на родину нелегальных мигрантов сегодня заявляют 26 стран, в том числе относительно развитые, такие как Бразилия или Индия. Но явно не они представляют главную головную боль для ЕС.

Уже понятно, что и в самом Евросоюзе далеко не все горят желанием поощрять развивающиеся страны путем снижения импортных тарифов, ведь тем самым они своими руками усиливают конкурентоспособность товаров из этих стран. В той же Германии нет единства по этому вопросу, отмечает Politico. Так что вряд ли на предстоящем саммите удастся договориться о чем-то конкретном, считает Александр Камкин.

Фото: Sotiris Dimitropoulo/www.imago-images.de