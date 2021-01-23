В Европе прошли немногочисленные акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/0aca2640-5d9d-11eb-9ff0-fa163e074e61_660.jpg Нидерланды. Гаага. Участники акции солидарности в поддержку оппозиционера Алексея Навального у здания посольства России Фото: Полина Наседкина/ТАСС

Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального 23 января, помимо России, прошли также в столицах нескольких европейских стран.

Так, в Риме на протестную акцию у Пантеона пришли около 100 русскоговорящих соотечественников и итальянцев с плакатами и баннерами. В Вене на протест вышли около 250 человек, акция состоялась у здания российского посольства. Всё прошло мирно, полиция следила за безопасностью.

В Брюсселе митинг был согласован с городскими властями, он состоялся на площади Люксембург. Перед комплексом зданий Европарламента собрались около 100 человек, как и было оговорено из-за действующих в Бельгии ограничительных мер по коронавирусу.

За акцией наблюдали двое бельгийских полицейских. В какой-то момент в гуще протестующих появились двое русскоязычных молодых людей в масках, один был одет в ватник. Они начали называть собравшихся «сторонниками НАТО». Полиция по просьбе организаторов немедленно отреагировала на инцидент, молодых людей задержали, обыскали и вывели с площади, — сообщает РИА Новости.

На акцию в Берлине вышли несколько сотен человек, она тоже проходит мирно и без происшествий. В данный момент митингующие, среди которых много молодёжи, расположились напротив здания диппредставительства РФ.

В Тбилиси поддержать протест вышли несколько десятков человек. Акция прошла у секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.

Как писал NEWS.ru, по данным «ОВД-Инфо», на митингах в поддержку Алексея Навального в российских городах правоохранители задержали 1955 человек. Больше всего протестующих схватили в Москве. Там количество задержанных по состоянию на 19:27 составляет 681. На втором месте Санкт-Петербург (274), а на третьем — Новосибирск (95).

В субботу во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Химкинский горсуд на следующий день заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск оппозиционер был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осуждённый.