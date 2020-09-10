Тимошенко излечилась от COVID-19

https://static.news.ru/photo/21386860-f407-11ea-ae03-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: yulia_tymoshenko/instagram.com

Лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 сентября получила отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), рассказала её пресс-секретарь Марина Сорока. Данные о недуге украинского политика появились 23 августа 2020 года. Её представитель тогда заявила, что состояние Тимошенко оценивалось как тяжёлое. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечёткиным.

Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолён. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остаётся воспаление лёгких, но лечение идёт успешно, и вскоре она уже вернётся к нормальной жизни и к работе, — написала Сорока в социальной сети Facebook.

Накануне 40-летняя журналистка, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян испытала на себе вакцину от коронавируса. Она сообщила, что 10 сентября поставила себе прививку от COVID-19. Ранее от инфекции привился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеоконференции. Столичный градоначальник уточнил, что практически не ощутил никаких изменений в организме после вакцинации, кроме небольшой головной боли и «какой-то тяжести полдня». Он добавил, что подобные симптомы у него присутствовали и после прививки от гриппа.

Как заявили в НИЦ имени Гамалеи, уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса будет выше, чем у переболевших COVID-19. По словам замдиректора центра по научной работе, члена-корреспондента РАН Дениса Логунова, иммунный ответ на вакцину «Спутник V» будет сильнее примерно в 8–10 раз, писал NEWS.ru.