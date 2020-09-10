«Полёт нормальный»: Симоньян сделала прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1728022a-f404-11ea-b030-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

40-летняя журналистка, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян испытала на себе вакцину от коронавируса. Она сообщила, что 10 сентября поставила себе прививку от COVID-19.

Я вчера провакцинировалась от ковида. Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания на себе. Вторые сутки полёт нормальный, — написала она в Telegram-канале.

Ранее от инфекции привился мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в режиме видеоконференции. Столичный градоначальник уточнил, что практически не ощутил никаких изменений в организме после вакцинации, кроме небольшой головной боли и «какой-то тяжести полдня». Он добавил, что подобные симптомы у него присутствовали и после прививки от гриппа.

Собянин также сообщил, что решение о вакцинации он принял, чтобы придать тонус коллегам и самому быть уверенным, что «открылось окно возможностей в этой ситуации» и в России появилась хорошая отечественная вакцина. Иначе, по его словам, было бы сложно за неё агитировать.

Как заявили в НИЦ имени Гамалеи, уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса будет выше, чем у переболевших COVID-19. По словам замдиректора центра по научной работе, члена-корреспондента РАН Дениса Логунова, иммунный ответ на вакцину «Спутник V» будет сильнее примерно в 8–10 раз, писал NEWS.ru.