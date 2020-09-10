Эксперт: вакцина от COVID-19 будет лучше естественного иммунитета

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Уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса будет выше, чем у переболевших вирусом. Об этом заявили в НИЦ им. Гамалеи на онлайн-брифинге.

По словам замдиректора центра по научной работе члена-корреспондента РАН Дениса Логунов, иммунный ответ на вакцину «Спутник V» будет сильней примерно 8-10 раз.

Он также отметил, что проводимая сейчас третья стадия испытаний нужна для исследования эпидемиологической эффективности препарата, поскольку его безопасность доказана. В рамках этой стадии, в которой примут участие 40 тысяч добровольцев, будет исследоваться на иммуногенность, в целом платформа является доказанной по всей безопасности, пишет РИА Новости.

Первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев, писал NEWS.ru.