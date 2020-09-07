Вакцину «Спутник V» выпустили в гражданский оборот

https://static.news.ru/photo/d4c06f84-f15c-11ea-9663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот.

Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.

В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы, — сообщает пресс-служба Минздрава.

При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что говорить об «успокоении» ситуации с коронавирусом в РФ преждевременно. Об этом он заявил в ходе конкурса «Лидеры России». Министр также подчеркнул важность вакцинации от гриппа. По его словам, это необходимо во избежание «наложения с коронавирусом» и для того, чтобы в больницах как можно меньше оказывалось одновременно пациентов с гриппом и COVID-19.