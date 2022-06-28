Wirtualna Polska: Польша направит «Газпрому» счет за прекращение поставок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польша призовет «Газпром» к ответу за одностороннее решение о прекращении поставок газа, передает Wirtualna Polska со ссылкой на заявление министра государственных активов страны Яцека Сасина. По его словам, Варшава уже договорилась по этому вопросы с Польской нефтегазовой компанией (PGNiG).

Мы намерены призвать «Газпром» к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) по этому вопросу. Не может быть так, чтобы такого рода решения принимались в одностороннем порядке, — заявил Сасин.

Политик добавил, что в Польше достаточно газа для нужд как потребителей, так и объектов экономики, несмотря на решение России. Он также указал, что Польша пользуется трубопроводами других стран для реверсов. Сасин особо подчеркнул, что газовые хранилища государства заполнены на 100%, что является свидетельством предусмотрительной политики.

С 1 апреля Россия начала взимать с недружественных стран оплату за энергоресурсы в рублях. В конце апреля Газпром прекратил поставки газа Польше и Болгарии из-за неисполнения платежей в рублях, указав, что сократит транзит в другие страны, если Варшава и София попытаются незаконно отнимать топливо. Польша в свою очередь заявила, что таким образом «Газпром» нарушил Ямальский контракт, а Болгария обвинила Россию в рэкете и шантаже.