Welt: на митинг против Запада в Берлине принесли флаг ДНР

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В Берлине прошла массовая акция против антироссийской политики Запада, на которой звучали лозунги в поддержку России, также там заметили флаг Донецкой Народной Республики, пишет Die Welt. По информации издания, несколько тысяч человек вышли на традиционный марш памяти, посвященный лидерам социалистического движения Розе Люксембург и Карлу Либкнехту.

Немцы, в основном мужчины, скандируют антизападные лозунги: «За Донбасс: расплющите Запад», «Главный враг дома» и тому подобные <...> На этом же мероприятии международные наблюдатели заметили флаг <...> Донецкой Народной Республики, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что стороннику дипломатии и переговоров для решения конфликта на Украине, сопредседателю Социал-демократической партии Германии Ларсу Клингбайлю предрекли пост нового министра обороны ФРГ. Отмечается, что после возможной отставки Кристины Ламбрехт канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужен человек с большим политическим боевым весом. Бывший военный комиссар Ханс-Петер Бартельс отметил, что новый министр обороны должен быть напористым и готовым к проведению реформ.