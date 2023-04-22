Высланные из Германии российские дипломаты летят на родину «Военный обозреватель»: Ил-96 возвращается в Россию с высланными из Германии дипломатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-96 специального летного отряда «Россия» забрал из Берлина высланных из Германии российских дипломатов, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». В МИД РФ ранее пообещали дать зеркальный ответ на данный шаг немецкий властей.

Пассажирский самолет Ил-96-300 Специального летного отряда «Россия» держит курс из Берлина в Москву. На его борту российские дипломаты, решение о массовой высылке которых приняла Германия, — говорится в сообщении.

По сообщению Telegram-канала «Подъем», в Берлин на несколько часов прилетал Ил-96 из летного спецотряда «Россия». Затем борт, облетая Европу через Балтийское море, взял курс на Внуково.

Ранее в МИД России осудили решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов из страны. В ведомстве отметили, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.

В начале апреля политолог Сергей Марков призвал арестовать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и предать ее международному трибуналу за соучастие в военных преступлениях киевского режима. Он также обвинил главу немецкого ведомства во лжи в ответ на ее слова о вине России во вступлении Финляндии в НАТО из-за нарушения норм международного права.