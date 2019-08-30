https://static.news.ru/photo/e4ddb150-cbde-11e9-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: РИА Новости

Журналист Кирилл Вышинский рассказал, что во время пребывания под арестом на Украине пытки к нему не применялись.

Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, — сказал он в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ .

При этом журналист отметил, что сам факт попадания в тюрьму стал для него психологическим испытанием.

Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Освобождён он был 28 августа 2019 года.

Ранее News.ru писал, что журналисту до сих пор не выдали изъятый при задержании паспорт. Защита будет добиваться возвращения документа.