https://static.news.ru/photo/e1e3c804-c9bd-11e9-94e8-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: РИА Новости

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому суд в Киеве изменил 28 августа меру пресечения, заявил, что за время содержания под стражей осознал, что свобода — это главная ценность.

Если есть возможность дать людям выйти на свободу, её нужно использовать. Как это будут делать политики — я не знаю. Любой человек, оказавшийся на свободе, без сомнения, будет благодарен. Свобода — главная ценность. Я это серьёзно осознал за последний год с лишним, — цитирует Вышинского РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, суд в Киеве изменил меру пресечения Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Теперь он обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Под арестом журналист находился больше года. Его задержали в Киеве 15 мая прошлого года. Его подозревают в госизмене, а также в поддержке самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Журналисту может грозить до 15 лет лишения свободы. 17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Сам журналист отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности. Суд не раз продлевал ему меру пресечения, в общей сложности он провёл под арестом 400 дней.

Вышинского поддерживали и российские, и зарубежные коллеги. Весной 2019 года более 250 российских и международных журналистов подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить его.