ВВС: Трасс будет добиваться освобождения британских наемников ВВС: глава МИД Британии будет добиваться освобождения наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР

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Эйден Аслин и Шон Пиннер

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о том, что готова сделать все для освобождения сограждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, приговоренных в Донецкой Народной Республике к смертной казни, сообщает BBC. По ее словам, оба наемника, воевавших на стороне ВСУ, прибыли на Украину задолго до начала спецоперации РФ для несения службы в рядах войск, поэтому должны приравниваться к военнопленным.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы освободить этих людей, — заявила Трасс.

При этом глава дипведомства не уточнила, каким образом она будет действовать для освобождения граждан Британии.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Эйден Аслин и Шон Пиннер официально не могут считаться комбатантами, а потому у них нет права получить статус военнопленного. Дипломат подчеркнула, что делает такое заявление, основываясь на международном гуманитарном праве.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих граждан Великобритании и жителя Марокко Брагима Саадуна к смертной казни за работу наемниками во время боевых действий на Украине. Мужчины признаны виновными в том числе в насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Предполагается, что их казнят через повешение.