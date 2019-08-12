https://static.news.ru/photo/d46ad312-bd2d-11e9-8f15-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F-16 Фото: Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах пути российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Общая продолжительность полёта составила девять часов.

Все российские лётчики действуют в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Военные не нарушали границ других государств, сообщили в Минобороны РФ .

Ранее News.ru писал, что лётчики Северного флота на истребителях Су-33 и МиГ-31БМ выполнили ракетные стрельбы на высоте более 5 тыс. метров над Баренцевым морем. В качестве мишеней использовались световые авиабомбы.