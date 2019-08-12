Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах пути российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Общая продолжительность полёта составила девять часов.
Все российские лётчики действуют в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Военные не нарушали границ других государств, сообщили в
Ранее News.ru писал, что лётчики Северного флота на истребителях Су-33 и МиГ-31БМ выполнили ракетные стрельбы на высоте более 5 тыс. метров над Баренцевым морем. В качестве мишеней использовались световые авиабомбы.