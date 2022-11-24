Вучич указал, чем стоит заняться ЕП вместо антироссийских резолюций Вучич предложил Европарламенту решать вопрос с инфляцией вместо резолюций против России

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Европейскому парламенту следует заняться разрешением вопросов, связанных с энергетикой и инфляцией, а не формулировать антироссийские резолюции, заявил президент Сербии Александр Вучич. Так политик ответил на вопрос о возможном признании РФ «государством — спонсором терроризма». Вучича спросили, собирается ли официальный Белград присоединиться к соответствующей резолюции, передает ТАСС.

Мы умеем сами принимать решения и хорошо понимаем потребности своей страны. Я поздравляю их, вижу, что они уже «осчастливили» свои страны и народы такой высокой инфляцией, таким высоким потреблением энергии и таким высоким числом закрытых промышленных объектов. Мы продолжим слушать все, что нам говорят, покажем большое уважение, — заметил президент.

Он подчеркнул, что решения по тому или иному вопросу будут приниматься в интересах Сербии и ее народа. По словам политика, иногда складывается ощущение, что у членов ЕП все идет «как по маслу», поэтому они так интересуются ходами Белграда.

При этом сербский лидер опасается, что Евросоюз по аналогичному пути может обратиться к Белграду с требованием признать независимость Косово.

Если бы мы приняли санкции против России, то нас похлопали бы по плечу, а послезавтра вышли бы с новой резолюцией, в которой подчеркнули бы необходимость признания Косово, — отметил глава государства.

Ранее журналистка Любица Гойгич заявила, что большая часть сербов выступает против европейских санкций в отношении России. По ее словам, это происходит потому, что Белград помнит бомбардировки НАТО и то, как РФ поддержала балканский народ. Она добавила, что в 1990-е Сербия жила в условиях введенных против нее рестрикций.