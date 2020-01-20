На западе Словакии зафиксирован второй очаг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8).
Он располагается в 60 км к северу от Братиславы. Об этом сообщило
Заболевание стало причиной массовой гибели домашней птицы на частной ферме в селе Цифер. Незадолго до этого вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в селе Збеги. Переносчиком вируса оказались перелётные птицы, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Винницкой области Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
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