https://static.news.ru/photo/cc18f1fe-3bad-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На западе Словакии зафиксирован второй очаг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8).

Он располагается в 60 км к северу от Братиславы. Об этом сообщило Словацкое радио , ссылаясь на санитарно-ветеринарное управление страны.

Заболевание стало причиной массовой гибели домашней птицы на частной ферме в селе Цифер. Незадолго до этого вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в селе Збеги. Переносчиком вируса оказались перелётные птицы, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Винницкой области Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа.