«Всё законно»: в Германии признали, что никакой аннексии Крыма не было

https://static.news.ru/photo/69eb6316-42f3-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton_Astrey/ twitter.com/Global Look Press

Депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что никакой аннексии Крыма не было.

Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция, — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что референдум на полуострове был легитимным, потому что при его проведении все процедуры международного права были соблюдены.

16 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Девиз праздника — «Крымская весна — семь лет дома». Состоятся различные мероприятия — от фотовыставок до возложения цветов, писал NEWS.ru.

А 18 марта президент РФ Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Крыма. Оно приурочено к годовщине присоединения Крыма к РФ.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада предпочитают не замечать предпосылки возвращения Крыма в Россию.