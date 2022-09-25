ВСУ обстреляли из HIMARS Центр матери и ребенка в Алчевске

Фото: МО Украины

Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома получили повреждения в результате обстрела Алчевска украинскими войсками, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрел производился из РСЗО американского производства HIMARS. В общей сложности было выпущено 12 управляемых ракет M31 GMLRS.

В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS), повреждено четыре многоквартирных жилых дома и Алчевский центр матери и ребенка, — сказано в сообщении СЦКК в Telegram.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 25 сентября нанесли артудар по селу Ивановка в Запорожской области. В результате были повреждены жилой дом и мосты, никто не пострадал. Обстрел производился из американских гаубиц калибра 155 мм.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли гостиницу в центре Херсона. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS. Есть погибшие, среди них бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко.