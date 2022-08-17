Власти Запорожья рассказали об обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ Представитель ВГА Рогов: ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС, станция не пострадала

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

ВСУ снова обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его словам, было зафиксировано «не менее шести прилетов». По его словам, по самой атомной электростанции не попали, она работает в штатном режиме.

Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме, — сказал Рогов.

17 августа стало известно, что в Энергодаре были задержаны двое наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по Запорожской АЭС. Отмечается, что задержанным лицам может грозить от десяти лет до пожизненного срока за «международный терроризм».

Энергодар за последние дни неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. Недавно сообщалось, что ракетами обстреляли один из жилых районов города. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка — она получила осколочные ранения.

Из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС 11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН, а генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.