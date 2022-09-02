ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Часть дома была разрушена. Спасатели приступили к разбору завалов.

Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие, — сообщили в местной администрации.

Ранее глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле ВСУ в регионе был уничтожен водный элеватор украинской аграрной компании «Нибулон». Из-за обстрела начался масштабный пожар. Глава каховской ВГА уточнил, что на элеваторе хранится много зерна, но вывезти его невозможно из-за разрушений и продолжающихся обстрелов.

ВСУ с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Местные ВГА сообщают о разрушении школ, социальной инфраструктуры, а также повреждениях жилых домов. Недавно в Новой Каховке объявляли массовую эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища.