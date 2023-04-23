ВСУ лишились элитных подразделений, предназначенных для наступления Экс-советник Кучмы Соскин: ВС России ликвидировали элитные украинские подразделения для контрнаступления

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ теряют в боестолкновениях военнослужащих элитных частей, предназначавшиеся для возможного контрнаступления украинских войск весной, заявил на своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Кроме того, он указал, что противовоздушная оборона Киева сильно ослабла и теперь не успевает перехватывать даже беспилотные летательные аппараты.

Идет подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> А российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может, — сказал он.

Соскин ранее заявил, что провал контрнаступления ВСУ может обернуться свержением главы государства Владимира Зеленского. По его словам, надежда на успешное наступление — единственное, что сдерживает украинское общество от внутреннего раскола. Бывший советник Кучмы при этом усомнился в том, что ВСУ готовы наступать, учитывая острую нехватку техники и боеприпасов.

Журналисты The Wall Street Journal в свою очередь считают, что ВСУ не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать ради сохранения поддержки Запада. По оценке журналистов, ВСУ получили не так много оружия, как хотелось бы Киеву, а российская армия вооружена гораздо лучше.