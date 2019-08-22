Наилучшим гарантом безопасности страны видят вступление в НАТО 40,9% жителей Украины. Сохранение внеблокового статуса поддерживают 36%. Такие данные приводит фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Согласно опросу, более 7% населения считают, что лучшим гарантом безопасности станет военный союз с Россией и странами СНГ. 15,6% респондентов затруднились ответить, сообщает «
Отмечается также, что число выступающих за вступление в Альянс снизилось. В декабре 2018 года идею о вступлении в НАТО поддерживали 46,1% украинцев. Внеблоковый статус хотели сохранить 24,1%, а за военный союз с РФ и странами СНГ выступали 7,2%.
Опрос проводился среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет, проживающих в 103-х населённых пунктах.
Ранее шансы на вступление Украины в НАТО оценила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Она считает, что у Киева отсутствуют перспективы стать членом Североатлантического альянса. По её словам, шансы являются минимальными и сейчас, и в ближайшем будущем, писал News.ru.