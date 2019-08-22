https://static.news.ru/photo/e488156a-c4cc-11e9-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наилучшим гарантом безопасности страны видят вступление в НАТО 40,9% жителей Украины. Сохранение внеблокового статуса поддерживают 36%. Такие данные приводит фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно опросу, более 7% населения считают, что лучшим гарантом безопасности станет военный союз с Россией и странами СНГ. 15,6% респондентов затруднились ответить, сообщает « Интерфакс Украина ».

Отмечается также, что число выступающих за вступление в Альянс снизилось. В декабре 2018 года идею о вступлении в НАТО поддерживали 46,1% украинцев. Внеблоковый статус хотели сохранить 24,1%, а за военный союз с РФ и странами СНГ выступали 7,2%.

Опрос проводился среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет, проживающих в 103-х населённых пунктах.

Ранее шансы на вступление Украины в НАТО оценила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Она считает, что у Киева отсутствуют перспективы стать членом Североатлантического альянса. По её словам, шансы являются минимальными и сейчас, и в ближайшем будущем, писал News.ru.