Вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти танкерами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю официально вступило в силу с 5 декабря. Одновременно начало действовать решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование нефти из РФ стоимостью выше $60 за баррель и минимум на 5% ниже рыночной цены.

Россия при этом не намерена поставлять сырье на условиях ценового потолка, эксперты не исключают роста цен на нефть выше $100 за баррель. Пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, был принят Евросоюзом еще в июне. В сентябре страны G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть.

Болгария в этих условиях будет получать российские нефть и нефтепродукты морем до конца 2024 года, Хорватия до конца 2023 году будет закупать у России газойль. Некоторые европейские страны продолжат получать российскую трубопроводную нефть. Исключения для импорта нефти по трубопроводу предусмотрены для тех европейских стран, которые в силу географического положения не имеют альтернативы российским ресурсам.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ могут сократить добычу нефти после введения Западом ценового потолка для России. Сегодня состоится встреча представителей объединения, где они могут решиться на сокращение добычи нефти, поскольку взвешивают последствия надвигающегося запрета на экспорт сырой нефти из России.