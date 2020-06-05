Все страны ЕС откроют внутренние границы до конца июня

https://static.news.ru/photo/38075380-a72c-11ea-9479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Внутренние границы большинства стран — членов Евросоюза откроются с 15 июня, оставшиеся государства снимут транспортные ограничения до конца месяца.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Шенгенская зона заработает в прежнем режиме «не позже конца июня». По словам госсекретаря хорватского МВД Терезии Грас, страны ЕС признали общей целью восстановление свободного передвижение по континенту.

Снятие контроля на внутренних границах — общая цель. Большинство стран откроют их к 15 июня, другие последуют их примеру к концу месяца, что, конечно, зависит от эпидемиологической ситуации, — цитирует Грас ТАСС.

Как писал NEWS.ru, во время совещания 5 июня союзное МВД рекомендовало сохранить границы стран ЕС закрытыми до конца месяца, сославшись на неблагополучную эпидемическую обстановку в отдельных регионах.

Весной 2020 года государства Шенгенской зоны впервые в новейшей истории восстановили контроль на внутренних границах, когда в Италии, Франции и Германии начался резкий рост заражённых коронавирусом. Три месяца страны ЕС прожили в изоляции.