Время разбрасывать навоз: грозят ли Европе крестьянские бунты Протесты фермеров Голландии перекинулись на Германию, но немцы не спешат поднимать на вилы директивы ЕС

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Протесты фермеров в Германии

Многотысячные протесты голландских фермеров, которые продолжаются с июня, перекинулись на Германию. Как сообщает Die Welt, первые «тракторные демонстрации» прошли в выходные в земле Нижняя Саксония на севере ФРГ и затем продолжились в других регионах страны. Немецкие крестьяне решили поддержать нидерландских братьев по аграрному цеху, которым грозит массовое разорение из-за планов премьера Марка Рютте сократить выбросы оксида азота и аммиака к 2030 году на 50% (а в некоторых регионах — аж на 70%) в русле директив ЕС. Главными естественными «производителями» азота выступают коровы, которые теперь, получается, подпадают под санкции. До трети животноводческих ферм в Нидерландах могут закрыться. Неудивительно, что местные крестьяне взялись за вилы, закидывая сеном полицейские машины и разбрасывая навоз перед домами «антинародных» политиков. Между тем эксперты опасаются, что протестную волну хотят оседлать правые экстремисты и конспирологи всех мастей, которым только дай повод переключиться с наскучившей ковидной повестки на что-нибудь посвежее.

Находящийся 12 лет у власти Рютте (прозванный «тефлоновым Марком» за умение разруливать проблемы, которые «отскакивают от него как блины от сковородки») на этот раз не рассчитал силу народного гнева. Голландские крестьяне принялись перегораживать тракторами автотрассы и блокировать склады супермаркетов, где, если верить единичным картинкам из соцсетей, якобы опустели овощные полки. А еще по Сети разошлось видео подожженного «органического магазина», будто бы принадлежащего Биллу Гейтсу. Сообщалось, что бунтарям удалось на время перекрыть подъезды к аэропорту города Гронинген — самого крупного на севере Нидерландов. В деревушке Хиерден к востоку от Амстердама радикалы, вооружившись канистрой с жидким навозом, оросили участок перед домом Христианны ван дер Валь — министра по защите окружающей среды. А заодно затолкали чуть ли не стог сена в дежурившую поблизости полицейскую машину.

Это уже переход всяческих границ, — заявили стражи порядка.

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press Протесты фермеров выходят за рамки закона

Впрочем, офицеры полиции тоже не церемонились с протестующими и даже открыли пальбу по трактору, который направил на них 16-летний сын фермера в городке Херенвен. Юношу, который чуть не пострадал, доставили в участок за нарушение общественного порядка, но вскоре отпустили. Потом газеты писали, что голландские патрульные стреляют по детям.

Война началась, — гласили гигантские транспаранты, развернутые на «тракторных войсках».

Параллельно сопротивление развернулось в виртуальном пространстве.

Фермеры всех стран, объединяйтесь! — обращаются активисты к людям от сохи в Нидерландах и Германии, Италии и Польше, Америке и Индии, Украине и России.

Роль вождей крестьянского бунта в Голландии взяли на себя некие «Фермерские силы самообороны» (Farmers Defence Forse). NEWS.ru заглянул на сайт движения, которое красноречиво поместило на свою эмблему скрещенные вилы. Там объявлен сбор пожертвований на «боевой фонд и штрафы», а также успешно продается сувенирка вроде «фирменных» номерных знаков для тракторов или маек «жен бойцов фермерской самообороны». Идейную заряженность «бойцов» можно оценить про пресс-релизам.

Правительство ограничивает права фермеров на мирные демонстрации. Мы получили Северную Корею на Северном море! Спасем нашу демократию! — гласит одно из последних воззваний.

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press Протесты фермеров в Германии

Эксперты опасаются, что в Германии фермерские протесты выльются в нечто подобное. Правда, пока они не приобрели такого размаха, как у соседей. Немецкие трактористы осторожно подхватили эстафету на прошлых выходных. Как сообщал портал T-online, в знак солидарности с голландцами они выехали на автострады, заняв две-три сотни мостов. Акции прошли в Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии, Баварии, Баден-Вюртемберге и других землях, но массовыми они не были.

Мы выражаем солидарность с голландскими крестьянами, но не собираемся разбрасывать навоз на порогах политиков. Мы всегда будем выступать за диалог с властями, — заявили в Нижнесаксонском союзе фермеров.

Дело в том, что ситуация в ФРГ не столь критична. С одной стороны, правящая «светофорная коалиция» находится под прессингом Брюсселя, который грозит Берлину штрафами за превышение квот на выбросы нитратов (побочный продукт распада тех же азотосодержащих органических веществ, по-простому — навоза). Но немецкое правительство, у которого и так болит голова из-за газовых дел, не спешит создавать себе лишних проблем и немедленно брать под козырек. Пока «зеленые» в кабинете Шольца собираются лишь провести инвентаризацию земель, удобряемых нитратами, чтобы постепенно вывести их из оборота. Но это будет еще не скоро.

Правда, многие крестьяне в Германии уже волнуются. Среди них — дипломированный аграрий Майке Шульц-Броерс, основавшая движение «Почва объединяет». Во многом именно оно стало двигателем начавшихся в ФРГ фермерских протестов. Сама фрау Шульц-Броерс коров не держит, а выращивает на продажу свеклу и картошку. Зато свои плантации она обильно удобряет навозом с дружественной свинофермы. По мнению чиновников из ЕС, органические удобрения отравляют почву и грунтовые воды.

Это полная ерунда! В Германии нет никакого заражения нитратами. У нас самая чистая вода в Европе, — настаивает сельхозактивистка.

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press Работа сельхозтехники на полях

Она отмечает, что стандарты Еврокомиссии по грунтовым водам меняются чуть ли не каждый год и в этом нет никакого смысла. Голландских протестующих Шульц-Броерс полностью оправдывает — их обвиняют в гражданском неповиновении, а они всего лишь пытаются «защититься от экспроприации». Немецкие аграрии опасаются, что им грозит то же самое.

Пока же крестьяне приграничных с Нидерландами районов ходят партизанить к соседям. По сообщениям Франка Кисфельда, «почвенника» из Вестфалии, примерно дюжина его единомышленников уже пересекли границу, чтобы на месте поддержать протест голландских крестьян. В пограничном Хееренберге голландцы и немцы вместе заблокировали кольцевую развязку. Управляющий фермой в немецком городке Реде Маркус Брумер тоже бросил дела и подался к голландцам.

Потому что я знаю, что следующими будем мы. Нас лишат доступа к земле под самыми разными предлогами. По сути, нас ждет запрет на профессию, — поясняет немецкий повстанец.

«Но есть одна проблема: в ряды протестующих, особенно в чатах и группах соцсетей, уже затесались всякого рода „перекрестные мыслители“, или правоэкстремисты. Так, „Идентичное движение“ (ультраправая националистическая группировка в Австрии. — NEWS.ru) объявила, что поддержит восстание баварских крестьян. „Свободные саксонцы“, которые находятся под наблюдением немецких спецслужб, приписали себе заслуги в организации протестов», — отмечает Die Welt.

Подтянувшиеся конспирологи немедленно отыскали в деле след президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, которого проклинают не реже, чем Билла Гейтса. Мол, он затеял аграрную реформу в ЕС ради того, чтобы установить новый мировой порядок и кормить человечество искусственно выведенным мясом.

Мы не позволим всяким чудакам злоупотреблять протестами крестьян в своих целях. И будем последовательно воздерживаться от насилия и порчи имущества, — подтвердили в Немецком союзе фермеров.

При этом там не исключают, что протесты в Германии «обострятся и затянутся до августа». Ближайшие дни покажут, как будет развиваться ситуация.