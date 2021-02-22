Врачи обвинили ЕС в ограничении доступа к вакцинации от COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/5d005ba6-75de-11eb-8128-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Weber/Imagebroker.com/Global Look Press

Власти Евросоюза, резервируя миллиарды доз вакцины от коронавируса для своего населения, создают препятствия для равноправного доступа к вакцинации во всём мире. Об этом заявили в международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF).

Там отметили, что ранее европейские лидеры называли вакцины от коронавируса «универсальным совместным благом» и призывали к их широкому производству. Это вселяло надежду на глобальный ответ пандемии, однако последующие действия ЕС не соответствовали декларируемым целям.

К сожалению, действия ЕС вступили в противоречие с этими амбициозными задачами и порой затрудняли другим странам контроль за пандемией, — цитирует ТАСС заявление организации.

В MSF призвали ЕС облегчить передачу технологий в области здравоохранения и вакцин от европейских фаркомпаний производителям в странах с низкими и средними доходами. Президент организации Кристос Кристу подчеркнул, что стратегии Евросоюза производству вакцин от COVID-19 в Европе не может удовлетворить спрос на них как на территории сообщества, так и в мире. Он заявил, что разрешение любой стране свободно производить вакцины является политической ответственностью ЕС.

Согласно данным американского университета Джон Хопкинса в мире выявлено 111,7 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв инфекции приближается к 2,5 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что глава итальянской ассоциации «Русское сердце» Марко Мости призвал власти страны закупить российский препарат «Спутник V» для вакцинации от COVID-19. По его мнению, потребность в российской вакцине обусловлена тем, что различные варианты коронавируса создают нагрузку на систему здравоохранения Италии, которая страдает, помимо всего прочего, от нехватки вакцин. Он также отметил, что российский препарат отличается от конкурентов гибкими условиями хранения, более выгодной стоимостью и может дать «превосходные результаты».