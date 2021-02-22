Правительство Италии призвали закупить российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/739bc9e8-75b3-11eb-9f8a-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Глава итальянской ассоциации «Русское сердце» Марко Мости призвал власти страны закупить российский препарат «Спутник V» для вакцинации от COVID-19. Он отметил, что вакцина считается безопасной и уже применяется во многих странах мира.

Мости опубликовал на сайте Сhange.org соответствующую петицию, адресованную премьер-министру Марио Драги. К настоящему моменту её подписали около 200 человек.

По мнению Мости, потребность в российской вакцине обусловлена тем, что различные варианты коронавируса создают нагрузку на систему здравоохранения Италии, которая страдает, помимо всего прочего, от нехватки вакцин.

В такой момент задаёшься вопросом: если так важно прививаться, почему итальянским гражданам не разрешается сделать это с помощью вакцины, созданной Институтом Гамалеи в Москве? — говорится в петиции.

Её автор также отметил, что российский препарат отличается от конкурентов гибкими условиями хранения, более выгодной стоимостью и может дать «превосходные результаты».

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Италии выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в стране стали около 96 тысяч человек. По причине невыполнения обязательств по поставкам со стороны производителей Pfizer, AstraZeneca и Moderna, Италия испытывает острую нехватку вакцины от COVID-19.

«Спутник V» считается первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, он зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова).

Ранее NEWS.ru писал, что «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину.