Врачи из Сан-Марино заявили об ажиотажном спросе на «Спутник V»

Жители Италии массово едут в независимое государство Сан-Марино, чтобы привиться российской вакциной «Спутник V».
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Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол, — отмечается в статье.
Такой ажиотаж связан с проблемами в поставках вакцин против коронавируса, одобренных Европейским агентством по лекарствам. Официально Сан-Марино не входит в состав Евросоюза, поэтому поставлять туда российский препарат начали ещё в феврале. В настоящее время в Сан-Марино хотя бы одну дозу вакцины получили 26% населения, что более чем в два раза превышает средний показатель в ЕС.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Сан-Марино не зафиксировали никаких побочных эффектов или нежелательных реакций после введения российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». В конце февраля 2021-го в этом анклаве на территории Апеннин с населением, едва превышающим 30 тысяч человек, стартовала прививочная кампания с использованием «Спутника V».