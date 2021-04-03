Врачи из Сан-Марино заявили об ажиотажном спросе на «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/7289d2be-95d1-11eb-a439-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Италии массово едут в независимое государство Сан-Марино, чтобы привиться российской вакциной «Спутник V».

Согласно данным New York Times, чиновники сообщают, что итальянцы сотнями записываются на вакцинацию.

Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол, — отмечается в статье.

Такой ажиотаж связан с проблемами в поставках вакцин против коронавируса, одобренных Европейским агентством по лекарствам. Официально Сан-Марино не входит в состав Евросоюза, поэтому поставлять туда российский препарат начали ещё в феврале. В настоящее время в Сан-Марино хотя бы одну дозу вакцины получили 26% населения, что более чем в два раза превышает средний показатель в ЕС.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Сан-Марино не зафиксировали никаких побочных эффектов или нежелательных реакций после введения российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». В конце февраля 2021-го в этом анклаве на территории Апеннин с населением, едва превышающим 30 тысяч человек, стартовала прививочная кампания с использованием «Спутника V».