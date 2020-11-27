Возле генконсульства РФ на Украине повесили чучело «москаля»

https://static.news.ru/photo/3c277a84-30d5-11eb-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/elenalviv

Активисты во Львове в память о жертвах голодомора решили возле генерального консульства России подвесить чучело «москаля». Об этом сообщила лидер организации «Объединение добровольцев» Елена Живко.

Мы этим хотели показать, что именно Россия виновата в смертях миллионов украинцев, что голодомор — это не был искусственный голод, это был геноцид украинской нации, — заявила Живко, чьи слова приводит УНИАН.

Такую акцию проводят уже пятый год подряд. Подобные мероприятия пройдут в этом году в Харькове и Киеве. В Одессе тоже подвешивали «москаля» одно время, но перестали после агрессивного восприятия местных жителей.

Как отметила Живко, во Львове, наоборот, общественность приветствует эту акцию, а местные автомобилисты сигналят в знак поддержки. По её словам, работники генконсульства при этом никак не реагируют на инцидент, так как «видимо, уже привыкли».

Голодомором называют массовый голод, который бушевал в СССР в тридцатые годы. Он, по официальным данным, унёс жизни восьми миллионов человек. Киев считает его геноцидом украинцев.

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