Украинскую певицу затравили за слова о русском языке

https://static.news.ru/photo/572d1cfc-30bd-11eb-bd30-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/kira.mazur.official

Украинская певица Кира Мазур опубликовала на своей странице в Facebook пост, посвящённый судьбе русского языка в стране. Однако он вызвал волну ненависти подписчиков.

Русский язык — часть нашей истории, хотите вы этого или нет. Это не хорошо и не плохо — это просто факт! Половина Украины говорит по-русски. Так что мы будем делать с этой половиной?! Мы сами отправим их в Россию?! — цитирует её Life.

При этом Мазур считает себя патриоткой, «всеми руками и ногами за Украину». Однако, по её словам, в стране это понятие приобрело мерзкий оттенок.

Сама Мазур знает четыре языка и не намерена отказываться говорить или писать на каком-либо из них из-за давления. Исполнительница подчеркнула, что такая свобода и является в её представлении принципом свободной демократической страны.

Закон о государственном языке Украины обязывает каждого гражданина страны владеть украинским. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны глава государства, все чиновники и депутаты. Аналогичное требование распространяется и на работников предприятий сферы обслуживания.

Кроме того, украинский закреплён как основной для культурно-массовых мероприятий, театральных постановок, киноиндустрии и издательской деятельности.

Украинский язык также обязателен для СМИ. Его доля на общенациональных телеканалах должна составлять не менее 90%, а на региональных — не менее 80%. Все передачи на других языках подлежат обязательному переводу на украинский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская писательница Лариса Ницой, известная своей радикальной антироссийской риторикой, устроила очередной скандал на острую для неё тему. На этот раз — в магазине. Причиной недовольства стала женщина-кассир, которая заговорила с литератором на русском языке. Писательница заявила, что русскоязычная речь ассоциируется у неё с «врагами, убившими друзей в Донбассе».